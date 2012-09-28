Contra la falta de transparencia en los fraudes alimentarios
Las autoridades detectan fraudes en la composición e incluso riesgos para la salud en miles de alimentos cada año pero mantienen en secreto la inmensa mayoría de casos.
FACUA.org
España-28/09/2012
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Alimentos peligrosos que se retiran del mercado sin que nadie se entere. Listas oficiales de productos fraudulentos que se nos ocultan a los consumidores. Comida tóxica que sigue a la venta por la falta de controles.
Las autoridades detectan fraudes en la composición e inclus