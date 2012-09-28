Nuestras acciones

Contra la falta de transparencia en los fraudes alimentarios

Las autoridades detectan fraudes en la composición e incluso riesgos para la salud en miles de alimentos cada año pero mantienen en secreto la inmensa mayoría de casos.

FACUA.org
España-28/09/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Alimentos peligrosos que se retiran del mercado sin que nadie se entere. Listas oficiales de productos fraudulentos que se nos ocultan a los consumidores. Comida tóxica que sigue a la venta por la falta de controles.

Las autoridades detectan fraudes en la composición e inclus

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos