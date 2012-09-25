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El Ayuntamiento aprueba una nueva ordenanza para poder desalojar a FACUA Cádiz de su sede

La asociación denuncia que esta norma les permitirá ceder o quitar locales de forma arbitraria.

FACUA.org
Cádiz-25/09/2012
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FACUA Cádiz denuncia que la ordenanza reguladora de la cesión de locales municipales, aprobada ayer en el Pleno Municipal, sólo tiene como finalidad proporcionar respaldo legal al ayuntamiento para poder desalojar a esta organización del local que actualmente le tiene

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