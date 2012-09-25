El Consejo de Consumidores y Usuarios debate este miércoles la amenaza del Gobierno de ilegalizar FACUA
FACUA pedirá a sus miembros que defiendan el derecho de las asociaciones de consumidores a intervenir y manifestarse libremente en relación a asuntos como la sanidad y la educación públicas.
FACUA.org
España-25/09/2012
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