El Gobierno ha subido la luz un 5,4% a lo largo de 2012, situando el recibo en 78 euros para el usuario medio
FACUA denuncia que pretende recortarse el derecho de millones de usuarios a acogerse a la TUR, obligándolos a someterse al aún más caro mercado libre.
FACUA.org
España-29/09/2012
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A partir de octubre, el recibo de la luz del usuario medio se situará en 77,98 euros (61,3090488 más impuestos indirectos) mensuales tras acumular una subida del 5,4% en 2012, según un análisis de FACUA-Consumidores en Acción.
Así, el Gobierno ha p