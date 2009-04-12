FACUA informa
Boletín semanal número 24
12/04/2009
FACUA aclara que está absolutamente en contra de pedir la disolución o prohibición de las cofradías que exhiban lazos blancos
FACUA alerta sobre unas bolas decorativas que pueden confundirse con golosinas
FACUA pide a Zapatero que incluya la protección de los consumidores entre las prioridades de la acción de Gobierno
FACUA denuncia a Nutrexpa ante la Aesan y las autoridades de Consumo por vender como 'light' un Cola Cao que no lo es
FACUA, las mañanas de los martes en 'Hoy en Madrid', de Onda Madrid
Ono sube un 6% el precio por minuto de las llamadas a las principales compañías de móviles
FACUA demanda más controles en Semana Santa para sancionar las irregularidades en materia de precios y conservación de los alimentos
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio