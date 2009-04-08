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FACUA alerta sobre unas bolas decorativas que pueden confundirse con golosinas

Aumentan su tamaño hasta diez veces al contacto con líquidos, lo que implica riesgo de asfixia en caso de ingestión.

FACUA.org
España-08/04/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante las autoridades de Consumo la venta de varias marcas de bolas decorativas que pueden confundirse con juguetes o golosinas. Los productos aumentan su tamaño hasta diez veces al contacto con líquidos, lo que implica riesgo de asfi

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