FACUA, las mañanas de los martes en 'Hoy en Madrid', de Onda Madrid
El portavoz de la asociación informa sobre temas de actualidad del mundo del Consumo y asesora a los consumidores sobre sus derechos.
FACUA.org
Madrid-07/04/2009
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Desde el mes de marzo, el portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, colabora todos los martes en el magazine matinal Hoy en Madrid, de Onda Madrid.
Se trata del programa de la radio pública madrileña que conduce cada ma&ntild