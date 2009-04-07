Nuestras acciones¿Un 50% menos de calorías?

FACUA denuncia a Nutrexpa ante la Aesan y las autoridades de Consumo por vender como 'light' un Cola Cao que no lo es

Asegura que aporta la mitad de calorías que el original pero ni siquiera alcanza el mínimo del 30% establecido en la normativa europea para poder denominarse 'light'.

FACUA.org
España-07/04/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Nutrexpa ante la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) y las autoridades de Consumo autonómicas por vender como light un Cola Cao que no lo es.

La asociación ha solicitado la int

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