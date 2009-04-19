FACUA informa

Boletín semanal número 25
19/04/2009

FACUA intensificará sus reivindicaciones al Gobierno para que convierta en política prioritaria la protección de los consumidores

FACUA Andalucía considera que las actuaciones de la Junta sobre el calzado con dimetilfumarato revelan el déficit en sus dotaciones inspectoras

FACUA celebra su 5ª Asamblea General

Un litro de leche entera cuesta en abril entre 54 y 99 céntimos, según el último estudio de FACUA

FACUA y Al-Andalus llevan a Cajasol a los tribunales por vetar de su Asamblea General a las organizaciones de consumidores

FACUA Sevilla considera inaceptable la tardanza en la limpieza de la cera tras la Semana Santa en numerosas calles de la capital

FACUA denuncia un crecepelo 'milagroso' por publicidad fraudulenta

Ya hay 71 marcas de calzado con modelos contaminados con dimetilfumarato

FACUA Sevilla pide cambios en los teléfonos de atención al usuario de empresas públicas por sus elevados precios

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