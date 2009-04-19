FACUA informa
Boletín semanal número 25
19/04/2009
FACUA intensificará sus reivindicaciones al Gobierno para que convierta en política prioritaria la protección de los consumidores
FACUA Andalucía considera que las actuaciones de la Junta sobre el calzado con dimetilfumarato revelan el déficit en sus dotaciones inspectoras
FACUA celebra su 5ª Asamblea General
Un litro de leche entera cuesta en abril entre 54 y 99 céntimos, según el último estudio de FACUA
FACUA y Al-Andalus llevan a Cajasol a los tribunales por vetar de su Asamblea General a las organizaciones de consumidores
FACUA Sevilla considera inaceptable la tardanza en la limpieza de la cera tras la Semana Santa en numerosas calles de la capital
FACUA denuncia un crecepelo 'milagroso' por publicidad fraudulenta
Ya hay 71 marcas de calzado con modelos contaminados con dimetilfumarato
FACUA Sevilla pide cambios en los teléfonos de atención al usuario de empresas públicas por sus elevados precios
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio