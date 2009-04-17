FACUA Andalucía considera que las actuaciones de la Junta sobre el calzado con dimetilfumarato revelan el déficit en sus dotaciones inspectoras
Lamenta que Consumo se niegue a mantener puntualmente informadas a las federaciones de consumidores sobre los productos que va incorporando a la red de alerta.
FACUA.org
Andalucía-17/04/2009
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA valora positivamente las actuaciones llevadas a cabo por los servicios de Consumo de la Consejería de Gobernación para localizar e incluir en la red de alerta calzado contaminado con dimetifumarato, pero