Nuestras acciones'Calzado tóxico'

Ya hay 71 marcas de calzado con modelos contaminados con dimetilfumarato

Puede causar irritaciones graves en la piel además de lesiones oculares y, en algunos casos, articulares. Asimismo, combinada con determinadas patologías, es susceptible de provocar trastornos respiratorios agudos o crónicos.

FACUA.org
España-14/04/2009
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FACUA-Consumidores en Acción alerta que la lista del calzado tóxico incluye ya setenta y una marcas con modelos contaminados con dimetilfumarato tras la incorporación, en los últimos días, de dieciocho nuevas marcas a la red de alerta de productos no alim

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