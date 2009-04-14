Ya hay 71 marcas de calzado con modelos contaminados con dimetilfumarato
Puede causar irritaciones graves en la piel además de lesiones oculares y, en algunos casos, articulares. Asimismo, combinada con determinadas patologías, es susceptible de provocar trastornos respiratorios agudos o crónicos.
FACUA.org
España-14/04/2009
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