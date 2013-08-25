FACUA informa
Boletín semanal número 252
25/08/2013
FACUA pide una investigación sobre los procedimientos de designación de administradores concursales
FACUA Málaga señala la importancia de las inspecciones para evitar incidentes como el del Scalextric
FACUA exige a seis parques de atracciones que dejen de prohibir la entrada con bebida y comida
170 pasajeros sufren un retraso de más de 30 horas por una avería en un vuelo entre Madrid y Cabo Verde
FACUA pide transparencia a las autoridades extremeñas tras detectarse agua no potable en Vegas Bajas
El INC confirma que quedarse el saldo de quienes no realizan recargas es ilegal, como denunció FACUA
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