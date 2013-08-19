El INC confirma que quedarse el saldo de quienes no realizan recargas es ilegal, como denunció FACUA
El organismo anuncia que estudia emprender acciones contra tres operadoras móviles por estas irregularidades. FACUA pide a las autoridades autonómicas que impongan multas proporcionales a la cuantía del fraude.
FACUA.org
España-19/08/2013
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FACUA denunció en 2009 a las principales compañías de móviles por estas irregularidades.
El Instituto Nacional de Consumo (INC) ha anunciado que estudia emprender acciones contra tres operadoras de telefonía móvil por quedarse con el saldo de los usuarios de prepago si no recargan el saldo. Se trata de irregularidades denunciadas por FACUA-Consumidores en Acción