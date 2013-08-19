Nuestras accionesLos usuarios pueden reclamar la devolución de su dinero

El INC confirma que quedarse el saldo de quienes no realizan recargas es ilegal, como denunció FACUA

El organismo anuncia que estudia emprender acciones contra tres operadoras móviles por estas irregularidades. FACUA pide a las autoridades autonómicas que impongan multas proporcionales a la cuantía del fraude.

FACUA.org
España-19/08/2013
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El Instituto Nacional de Consumo (INC) ha anunciado que estudia emprender acciones contra tres operadoras de telefonía móvil por quedarse con el saldo de los usuarios de prepago si no recargan el saldo. Se trata de irregularidades denunciadas por FACUA-Consumidores en Acción

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