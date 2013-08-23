FACUA Málaga señala la importancia de las inspecciones para evitar incidentes como el del Scalextric
La asociación instará a la autoridad municipal a facilitar el informe que los técnicos realicen para dilucidar las causas del accidente que tuvo lugar la noche del miércoles en la feria.
FACUA.org
Málaga-23/08/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Málaga destaca la importancia de realizar inspecciones para evitar incidentes como el ocurrido la noche del miércoles en el Scalextric, donde tres menores resultaron heridos leves.
La asociación considera imprescindible que la inspección municipal dedique