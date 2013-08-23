Nuestras accionesIncurren en una cláusula abusiva

FACUA exige a seis parques de atracciones que dejen de prohibir la entrada con bebida y comida

Se trata de Isla Mágica, Parque Warner, Port Aventura, Terra Mítica, Siam Park y Dinópolis.

FACUA.org
España-23/08/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha exigido a seis parques de atracciones que dejen de prohibir la entrada a sus recintos con bebida y comida.

FACUA considera que con esta práctica, los establecimientos incurren en una cláusula abusiva, prohibida por el texto refundido de la Ley General para l

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