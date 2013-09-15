FACUA informa
Boletín semanal número 255
15/09/2013
FACUA Sevilla cuestiona la legitimidad de las comisiones de participación ciudadana en hospitales
Se cumple un año desde el anuncio de Valderas de multar a la banca por el fraude de las preferentes
¿Sabes que Adrià Collado es socio de FACUA? Es uno de los #consumidoresenacción
FACUA alerta de que Instanet ha paralizado su actividad tras cobrar irregularmente a sus clientes
¿A qué esperan Vodafone, Orange y Yoigo para acabar también con el fraude de los móviles bloqueados?
Lo logramos: Movistar pondrá fin al mayor fraude denunciado por FACUA en los últimos años #liberamimovil
FACUA Madrid ve preocupante el modelo de elección de integradores sociales en los colegios públicos
FACUA detecta diferencias de hasta el 64% en los precios del aceite de oliva
¿Sabes que Beatriz Rico es socia de FACUA? Es uno de los #consumidoresenacción
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