FACUA Madrid ve preocupante el modelo de elección de integradores sociales en los colegios públicos
La asociación teme que esta decisión perjudique la evolución de los menores que padecen autismo y critica que una vez más se vean afectados los más desfavorecidos.
FACUA.org
Madrid-10/09/2013
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FACUA Madrid considera preocupante la decisión de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid de cambiar el método de elección de los integradores y educadores sociales que trabajan con niños con autismo en los colegios públicos.
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