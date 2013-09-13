FACUA Sevilla cuestiona la legitimidad de las comisiones de participación ciudadana en hospitales
La asociación rechaza que el modelo sea el de ciudadanos elegidos por sorteo que sólo se representan a ellos mismos para asesorar en ámbitos que afectan a toda la población.
FACUA.org
Sevilla-13/09/2013
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FACUA Sevilla critica la puesta en marcha de las comisiones de participación ciudadana en las unidades de gestión clínica en los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena, impulsadas por el Servicio Andaluz de Salud.
La asociación rechaza que se recur