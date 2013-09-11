Lo logramos: Movistar pondrá fin al mayor fraude denunciado por FACUA en los últimos años #liberamimovil
FACUA muestra su satisfacción ante este éxito histórico en la lucha contra los abusos en telecomunicaciones, el más importante desde la eliminación del redondeo al alza.
FACUA.org
España-11/09/2013
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Movistar ha anunciado que pondrá fin al mayor fraude a los usuarios de telecomunicaciones denunciado por FACUA-Consumidores en Acción en los últimos años ante las autoridades de consumo: la venta de terminales bloqueados y la negativa a liberarlos antes de la finalizac