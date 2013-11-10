FACUA informa
Boletín semanal número 263
10/11/2013
¿Sabes que Javier Coronas es socio de FACUA? Es uno de los #consumidoresenacción
FACUA ve intolerable que la Comunidad Valenciana pida 20 euros de tasa por reclamar a empresas de energía
¿Sabes que Cristina Pedroche es socia de FACUA? Es una de los #consumidoresenacción
FACUA alerta en una campaña de las diez falsas ofertas de trabajo más utilizadas
Lucha contra las ofertas laborales fraudulentas
El delegado de la Junta en Huelva se compromete a corregir la representación de los usuarios en el Cesph
Otra suplantación en Twitter: FACUA alerta de que @miguelrios__ no era Miguel Ríos
Suplantan la identidad del portavoz de FACUA para enviar correos masivos difamatorios a medios y entidades
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