Nuestras accionesPara FACUA Huelva, los empresarios ni deben ni tienen derecho a decidir en la selección

El delegado de la Junta en Huelva se compromete a corregir la representación de los usuarios en el Cesph

En la última reunión del Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva, José Fiscal López solicitó que se recogiera en acta que FACUA Huelva estaba en contra del proceso de designación "con razones fundadas".

FACUA.org
Huelva-06/11/2013
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El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Fiscal López, se compromete a corregir «cuanto antes» el error cometido en el proceso de designación del representante de las asociaciones de consumidores en el Consejo Eco

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