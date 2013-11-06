El delegado de la Junta en Huelva se compromete a corregir la representación de los usuarios en el Cesph
En la última reunión del Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva, José Fiscal López solicitó que se recogiera en acta que FACUA Huelva estaba en contra del proceso de designación "con razones fundadas".
FACUA.org
Huelva-06/11/2013
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El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Fiscal López, se compromete a corregir «cuanto antes» el error cometido en el proceso de designación del representante de las asociaciones de consumidores en el Consejo Eco