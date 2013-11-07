Nuestras accionesEl Síndic considera esta práctica contraria a los derechos del consumidor

FACUA ve intolerable que la Comunidad Valenciana pida 20 euros de tasa por reclamar a empresas de energía

El grupo parlamentario popular rechaza en las Cortes la propuesta de FACUA recogida por el grupo Esquerra Unida para anular esta tasa abusiva.

FACUA.org
España-07/11/2013
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FACUA-Consumidores en Acción considera inaudito que la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo de la Generalitat Valenciana cobre una tasa de 19,80 euros a los consumidores por tramitar reclamaciones contra el sector energético.

La asociación se&nti

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