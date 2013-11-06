FACUA alerta en una campaña de las diez falsas ofertas de trabajo más utilizadas
La asociación advierte que muchos anuncios fraudulentos se enmascaran en empleo de baja cualificación como reclamo para captar más víctimas.
FACUA.org
España-06/11/2013
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