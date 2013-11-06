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FACUA alerta en una campaña de las diez falsas ofertas de trabajo más utilizadas

La asociación advierte que muchos anuncios fraudulentos se enmascaran en empleo de baja cualificación como reclamo para captar más víctimas.

FACUA.org
España-06/11/2013
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FACUA-Consumidores en Acción advierte del aumento de falsas ofertas de trabajo que aprovechan la crisis económica actual para embaucar a desempleados con oportunidades laborales que no llegan a efectuarse nunca. La asociación exige a las autoridades de protección al co

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