Lucha contra las ofertas laborales fraudulentas
¿Te has encontrado con ofertas laborales donde lo primero que hacen es pedirte dinero? ¿Te ofrecen hacerte entrevistas de trabajo a través de números de teléfono que cuestan una pasta?
FACUA.org
España-06/11/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
¿Te has encontrado con ofertas laborales donde lo primero que hacen es pedirte dinero? ¿Te ofrecen hacerte entrevistas de trabajo a través de números de teléfono que cuestan una pasta? ¿Has descubierto supuestas agencias de empleo que lo único que