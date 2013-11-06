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Lucha contra las ofertas laborales fraudulentas

¿Te has encontrado con ofertas laborales donde lo primero que hacen es pedirte dinero? ¿Te ofrecen hacerte entrevistas de trabajo a través de números de teléfono que cuestan una pasta?

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España-06/11/2013
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¿Te has encontrado con ofertas laborales donde lo primero que hacen es pedirte dinero? ¿Te ofrecen hacerte entrevistas de trabajo a través de números de teléfono que cuestan una pasta? ¿Has descubierto supuestas agencias de empleo que lo único que

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