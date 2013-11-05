Nuestras accionesLa asociación reclama una regulación para evitar estos fraudes

Otra suplantación en Twitter: FACUA alerta de que @miguelrios__ no era Miguel Ríos

FACUA insta a las autoridades a que aprueben una norma que garantice la protección de los usuarios ante éstas y otras irregularidades en las redes sociales. Twitter no tiene protocolos de colaboración con la Policía ni las organizaciones de consumidores.

FACUA.org
España-05/11/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción alerta de una nueva suplantación de identidad en las redes sociales.

En los últimos días, alguien abrió una cuenta, @miguelrios__, haciéndose pasar por el rockero granadino Miguel Rios.

Puestos en contacto con la

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos