Otra suplantación en Twitter: FACUA alerta de que @miguelrios__ no era Miguel Ríos
FACUA insta a las autoridades a que aprueben una norma que garantice la protección de los usuarios ante éstas y otras irregularidades en las redes sociales. Twitter no tiene protocolos de colaboración con la Policía ni las organizaciones de consumidores.
FACUA.org
España-05/11/2013
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de una nueva suplantación de identidad en las redes sociales.
En los últimos días, alguien abrió una cuenta, @miguelrios__, haciéndose pasar por el rockero granadino Miguel Rios.
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