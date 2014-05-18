FACUA informa

Boletín semanal número 290
18/05/2014

FACUA Cádiz considera demagógico que el Colegio de Arquitectos recabe el apoyo de los ciudadanos

FACUA calcula que el usuario medio recibirá una devolución de 33 euros en el próximo recibo de la luz

Consumur pide a Sanidad que aclare si las deficiencias del Hospital Morales Meseguer han sido subsanadas

FACUA Granada concluye su ciclo de actividades formativas

FACUA Andalucía rechaza el Decreto Ley que reduce trabas a las empresas por desproteger a los usuarios

FACUA Málaga espera que las nuevas bonificaciones de Emasa sean transitorias hacia un cambio tarifario

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos