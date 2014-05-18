FACUA informa
Boletín semanal número 290
18/05/2014
FACUA Cádiz considera demagógico que el Colegio de Arquitectos recabe el apoyo de los ciudadanos
FACUA calcula que el usuario medio recibirá una devolución de 33 euros en el próximo recibo de la luz
Consumur pide a Sanidad que aclare si las deficiencias del Hospital Morales Meseguer han sido subsanadas
FACUA Granada concluye su ciclo de actividades formativas
FACUA Andalucía rechaza el Decreto Ley que reduce trabas a las empresas por desproteger a los usuarios
FACUA Málaga espera que las nuevas bonificaciones de Emasa sean transitorias hacia un cambio tarifario
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