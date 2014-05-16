FACUA calcula que el usuario medio recibirá una devolución de 33 euros en el próximo recibo de la luz
El Gobierno ha fijado la diferencia entre las tarifas que estableció de forma provisional para el primer trimestre y las que realmente deben aplicarse a los consumidores dada la evolución de los precios en el mercado mayorista.
FACUA.org
España-16/05/2014
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FACUA-Consumidores en Acción calcula que el usuario medio recibirá una devolución de 33,16 euros (impuestos incluidos) por los consumos de enero a marzo. El importe se obtiene multiplicando el número de kilovatios-hora (kWh) consumidos en el primer trimestre del a&ntil