FACUA Málaga espera que las nuevas bonificaciones de Emasa sean transitorias hacia un cambio tarifario
Valora positivamente la medida siempre que sea de manera temporal mientras se trabaja en una nueva tarifa de agua más justa que la actual.
FACUA.org
Málaga-13/05/2014
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FACUA Málaga valora positivamente la ampliación de las bonificaciones de Emasa siempre que éstas tengan un carácter transitorio mientras se trabaja hacia un cambio en la tarifa del agua más justo que la actual que no haga necesaria estas concesiones.
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