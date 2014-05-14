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FACUA Granada concluye su ciclo de actividades formativas

La asociación ha impartido más de 80 charlas donde han participado más de un millar de consumidores de la provincia.

FACUA.org
Granada-14/05/2014
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FACUA Granada concluye su ciclo de actividades formativas con el desarrollo de más de ochenta charlas en la provincia donde han participado más de un millar de consumidores.

Las actividades se han centrado en los temas que más reclamaciones generan por parte de los con

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