Nuestras accionesLa inspección se realizó en 2013

Consumur pide a Sanidad que aclare si las deficiencias del Hospital Morales Meseguer han sido subsanadas

La asociación recuerda a los usuarios afectados que pueden interponer una reclamación.

FACUA.org
Murcia-14/05/2014
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Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, exige al gobierno de Murcia que aclare la situación actual del Hospital Morales Meseguer de Murcia. El 6 de mayo de 2013 se llevó a cabo una inspección de los hospitales en los que presta servicio la empresa Mediterr

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