FACUA informa

Boletín semanal número 307
14/09/2014

Suspenden una Macrofiesta Universal Light para menores tras la alerta de FACUA Córdoba

Una socia de FACUA recupera 2.300 euros de un viaje con El Corte Inglés anulado por embarazo de riesgo

FACUA Catalunya recibe la visita de la Sociedad para el Fomento de la Educación Financiera de Polonia

FACUA denuncia a Viajar.com por inflar el precio de los vuelos ofertados en el momento del pago

FACUA alerta de un aviso de incendio en algunas secadoras Siemens fabricadas en 2002

FACUA participa de la toma de posesión del Consejo Económico y Social de Andalucía

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