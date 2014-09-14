FACUA informa
Boletín semanal número 307
14/09/2014
Suspenden una Macrofiesta Universal Light para menores tras la alerta de FACUA Córdoba
Una socia de FACUA recupera 2.300 euros de un viaje con El Corte Inglés anulado por embarazo de riesgo
FACUA Catalunya recibe la visita de la Sociedad para el Fomento de la Educación Financiera de Polonia
FACUA denuncia a Viajar.com por inflar el precio de los vuelos ofertados en el momento del pago
FACUA alerta de un aviso de incendio en algunas secadoras Siemens fabricadas en 2002
FACUA participa de la toma de posesión del Consejo Económico y Social de Andalucía
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