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Suspenden una Macrofiesta Universal Light para menores tras la alerta de FACUA Córdoba

El evento que no contaba con las autorizaciones municipales, estaba previsto para este sábado 13 de septiembre en un local que se inauguraba como discoteca en el Polígono de Chinales.

FACUA.org
Córdoba-12/09/2014
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FACUA Córdoba ha conseguido que la policía suspenda la celebración de la denominada Macrofiesta Universal para menores, conocida como “Light”, tras el aviso a las autoridades realizado por la asociación.

Se trata de la cuarta convocatoria de

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