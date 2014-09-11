FACUA denuncia a Viajar.com por inflar el precio de los vuelos ofertados en el momento del pago
El portal de viajes añade arbitrariamente como 'gastos administrativos' recargos de diferentes importes al final de la compra de los billetes de avión, sea cual sea la forma de pago elegida, tarjetas o paypal.
FACUA.org
España-11/09/2014
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