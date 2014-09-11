Nuestras accionesAnte la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid

FACUA denuncia a Viajar.com por inflar el precio de los vuelos ofertados en el momento del pago

El portal de viajes añade arbitrariamente como 'gastos administrativos' recargos de diferentes importes al final de la compra de los billetes de avión, sea cual sea la forma de pago elegida, tarjetas o paypal.

FACUA.org
España-11/09/2014
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FACUA-Consumidores en Acción ha presentado una denuncia ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid contra la empresa Red Universal de Marketing y Bookings Online S.A.U. (Rumbo), propietaria del portal de viajes www.viajar.com, al considerar que esta página

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