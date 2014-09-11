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FACUA alerta de un aviso de incendio en algunas secadoras Siemens fabricadas en 2002

La compañía comienza a reparar de manera gratuita en estos días los electrodomésticos afectados por un componente defectuoso. Mientras recomienda que se use sólo bajo supervisión y que no se ponga en funcionamiento de noche.

FACUA.org
Internacional-11/09/2014
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FACUA-Consumidores en Acción informa de una alerta de seguridad de algunas secadoras Siemens. La empresa BSH Electrodomésticos España, SA pide a todos aquellos consumidores que tengan una secadora Siemens fabricada durante 2002 que comprueben si su electrodoméstico est

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