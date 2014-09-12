Nuestras accionesCorrespondientes a dos billetes de avión de ida y vuelta entre Málaga y Nueva York

Una socia de FACUA recupera 2.300 euros de un viaje con El Corte Inglés anulado por embarazo de riesgo

La aseguradora ERV rechazó sin argumentos como motivo de fuerza mayor para la cancelación de los vuelos el informe ginecológico que aconsejaba a María José Fernández López no viajar debido a una gestación con peligro de aborto.

FACUA.org
España-12/09/2014
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María José Fernández López, socia de FACUA-Consumidores en Acción, y su marido, David Guerrero Gálvez, han logrado finalmente recuperar los 2.352 euros que en un primer momento la compañ&iacut

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