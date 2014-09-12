Una socia de FACUA recupera 2.300 euros de un viaje con El Corte Inglés anulado por embarazo de riesgo
La aseguradora ERV rechazó sin argumentos como motivo de fuerza mayor para la cancelación de los vuelos el informe ginecológico que aconsejaba a María José Fernández López no viajar debido a una gestación con peligro de aborto.
FACUA.org
España-12/09/2014
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"Lo que por nosotros mismos no conseguimos en un año de reclamaciones, FACUA lo logró en poco más de un mes"
María José Fernández López, socia de FACUA-Consumidores en Acción, y su marido, David Guerrero Gálvez, han logrado finalmente recuperar los 2.352 euros que en un primer momento la compañ&iacut