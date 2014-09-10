FACUA participa de la toma de posesión del Consejo Económico y Social de Andalucía
Olga Ruiz, presidenta de la federación, es la Consejera en representación de la organización. En el acto han participado los miembros de los tres grupos de que se compone el organismo.
FACUA.org
Andalucía-10/09/2014
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Olga Ruiz Legido, presidenta de FACUA Andalucía, ha tomado posesión este miércoles de su cargo como Consejera en representación de la organización junto al resto de los miembros de los tres grupos del Consejo Económico y Social (CES) de Andaluc&iac