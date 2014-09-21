FACUA informa

Boletín semanal número 308
21/09/2014

FACUA critica que la normativa de viajes en avión europea se haga al dictado de los 'lobbies'

Endesa indemniza a un socio de FACUA con 1.360 euros tras seis meses sin electricidad en su nueva vivienda

FACUA Sevilla se opone a la ampliación del horario comercial para grandes superficies en zonas turísticas

FACUA advierte de que las compras de Jazztel y Ono por Orange y Vodafone serán negativas para los usuarios

FACUA Sevilla critica que Salud siga sin responder sobre el retraso en las citas médicas tras siete meses

Galp Energía cancela un contrato de gas y luz de un socio de FACUA tras un alta fraudulenta

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