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FACUA advierte de que las compras de Jazztel y Ono por Orange y Vodafone serán negativas para los usuarios

Ambas operaciones suponen la vuelta al dominio casi absoluto del sector de las telecomunicaciones en España por tres multinacionales: Movistar, Vodafone y Orange.

FACUA.org
España-17/09/2014
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FACUA-Consumidores en Acción considera que la compra de Jazztel por parte de Orange, que se produce poco después de la adquisición de Ono por Vodafone, supone una peligrosa práctica de concentración en el sector de las telecomunicaciones que tendrá efecto

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