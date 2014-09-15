Galp Energía cancela un contrato de gas y luz de un socio de FACUA tras un alta fraudulenta
La asociación consigue que la suministradora reconozca la irregularidad del documento donde aparecían los datos personales del afectado, excepto el número de cuenta bancaria real.
FACUA.org
España-15/09/2014
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"Podríamos habernos quedado sin luz y gas en casa, afortunadamente gracias a FACUA conseguí que Galp Energía reconociera el fraude"
Galp Energía ha cancelado un contrato de gas y luz de José Ramón Martínez, socio de FACUA-Consumidores en Acción que había dado de alta de manera fraudulenta.
La compañía ha gestionado la baja del contrato donde supue