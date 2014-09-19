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FACUA critica que la normativa de viajes en avión europea se haga al dictado de los 'lobbies'

La asociación lamenta la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que critica la legislación española y prima que las aerolíneas cobren por facturar equipaje sobre los derechos de los consumidores.

FACUA.org
Europa-19/09/2014
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FACUA-Consumidores en Acción lamenta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hecha pública este jueves en la que se opone a la normativa española que obliga a las compañías aéreas a transportar el equipaje del pasajero por

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