FACUA critica que la normativa de viajes en avión europea se haga al dictado de los 'lobbies'
La asociación lamenta la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que critica la legislación española y prima que las aerolíneas cobren por facturar equipaje sobre los derechos de los consumidores.
FACUA.org
Europa-19/09/2014
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La organización entiende que los viajes en avión deben incluir el transporte de equipaje, de igual manera que ocurre en desplazamientos en otros medios de transporte como por carretera o por ferrocarril. | Imagen: Daniel Lobo (CC BY 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción lamenta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hecha pública este jueves en la que se opone a la normativa española que obliga a las compañías aéreas a transportar el equipaje del pasajero por