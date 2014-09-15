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FACUA Sevilla critica que Salud siga sin responder sobre el retraso en las citas médicas tras siete meses

La asociación reclamó en febrero información sobre varios casos de socios que ven sobrepasados los plazos máximos establecidos en la ley autonómica para garantizar la calidad del servicio sanitario.

FACUA.org
Sevilla-15/09/2014
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FACUA Sevilla critica que la Consejería de Igualdad, Salud y Servicios Sociales siga sin responder, siete meses después, a la solicitud de información acerca del incumplimiento de los plazos máximos establecidos por ley para los procedimientos diagnósticos.

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