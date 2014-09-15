FACUA Sevilla critica que Salud siga sin responder sobre el retraso en las citas médicas tras siete meses
La asociación reclamó en febrero información sobre varios casos de socios que ven sobrepasados los plazos máximos establecidos en la ley autonómica para garantizar la calidad del servicio sanitario.
FACUA.org
Sevilla-15/09/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
A juicio de la organización, la demora en las citaciones para las consultas provoca un retraso fuera de lo razonable en el proceso de diagnóstico y por tanto en el plan terapéutico. | Imagen: loudista (CC BY-NC 2.0)
FACUA Sevilla critica que la Consejería de Igualdad, Salud y Servicios Sociales siga sin responder, siete meses después, a la solicitud de información acerca del incumplimiento de los plazos máximos establecidos por ley para los procedimientos diagnósticos.