Endesa indemniza a un socio de FACUA con 1.360 euros tras seis meses sin electricidad en su nueva vivienda
Hasta que la empresa no admitió su error y le permitió contratar la luz, José Antonio Sánchez debió permanecer en su antiguo domicilio mientras pagaba también la hipoteca de un inmueble que no podía habitar.
FACUA.org
España-18/09/2014
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"Un día nos llamaron de Endesa diciendo que si queríamos luz antes debíamos pagar 2.400 euros"
José Antonio Sánchez Bastías, socio de FACUA Sevilla, por fin pudo el pasado mes de marzo mudarse con su familia a su nueva vivienda después de permanecer seis meses esperando a que Endesa autorizara el alta de su contratación eléctrica.<