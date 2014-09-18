Nuestras accionesLa compañía también le exigía 2.400 euros por un supuesto

Endesa indemniza a un socio de FACUA con 1.360 euros tras seis meses sin electricidad en su nueva vivienda

Hasta que la empresa no admitió su error y le permitió contratar la luz, José Antonio Sánchez debió permanecer en su antiguo domicilio mientras pagaba también la hipoteca de un inmueble que no podía habitar.

FACUA.org
España-18/09/2014
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José Antonio Sánchez Bastías, socio de FACUA Sevilla, por fin pudo el pasado mes de marzo mudarse con su familia a su nueva vivienda después de permanecer seis meses esperando a que Endesa autorizara el alta de su contratación eléctrica.<

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