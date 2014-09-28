FACUA informa
Boletín semanal número 309
28/09/2014
FACUA Sevilla denuncia falta de medios de los juzgados para agilizar los procesos contra la cláusula suelo
Carlos Aristu, nuevo patrono de la Fundación FACUA
FACUA considera absolutamente insuficientes las medidas de la Junta ante el fraude de la sal yodada
Una socia de FACUA recupera su conexión ADSL+Fijo tras negarse a pagar servicios no contratados con Orange
FACUA alerta de una avalancha de reclamaciones contra Divatto por el deterioro de sus sofás
FACUA Catalunya, reconocida por la Agencia Catalana de Consumo como asociación más representativa
FACUA exige transparencia en los protocolos de protección de datos de Sanidad y centros concertados
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