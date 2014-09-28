FACUA informa

Boletín semanal número 309
28/09/2014

FACUA Sevilla denuncia falta de medios de los juzgados para agilizar los procesos contra la cláusula suelo

Carlos Aristu, nuevo patrono de la Fundación FACUA

FACUA considera absolutamente insuficientes las medidas de la Junta ante el fraude de la sal yodada

Una socia de FACUA recupera su conexión ADSL+Fijo tras negarse a pagar servicios no contratados con Orange

FACUA alerta de una avalancha de reclamaciones contra Divatto por el deterioro de sus sofás

FACUA Catalunya, reconocida por la Agencia Catalana de Consumo como asociación más representativa

FACUA exige transparencia en los protocolos de protección de datos de Sanidad y centros concertados

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