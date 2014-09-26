FACUA Sevilla denuncia falta de medios de los juzgados para agilizar los procesos contra la cláusula suelo
La asociación ha presentado 86 demandas en 2014 para la eliminación de esta condición en las hipotecas, declarada nula por el Tribunal Supremo. Las citaciones para las vistas previas que se están entregando obligan a una espera media de un año y medio, periodo que el banco sigue cobrando esta cláusula abusiva.
FACUA.org
Sevilla-26/09/2014
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