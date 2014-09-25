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FACUA considera absolutamente insuficientes las medidas de la Junta ante el fraude de la sal yodada

El Ejecutivo autonómico sigue sin sancionar a las empresas que participaron en el engaño ni justifica su decisión de solamente abrir expediente contra dos de las marcas implicadas, que siguen estando a la venta.

FACUA.org
Andalucía-25/09/2014
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FACUA-Consumidores en Acción considera absolutamente insuficientes las medidas tomadas por la Junta de Andalucía ante el fraude de la comercialización de la sal yodada en esta comunidad autónoma, t

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