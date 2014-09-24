Una socia de FACUA recupera su conexión ADSL+Fijo tras negarse a pagar servicios no contratados con Orange
Después de tres meses sin internet ni teléfono, Cristina Morilla finalmente ha logrado que le devuelvan la línea sin por ello haber tenido que reembolsar el importe de unos bonos que nunca solicitó que le activaran.
FACUA.org
España-24/09/2014
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"Me llegué a sentir impotente con Orange y no podía seguir sin internet, por eso pensé que a FACUA le harían más caso que a mí"
Cristina Morilla Iglesias, socia de FACUA Sevilla, ha podido recuperar la línea ADSL y de telefonía fija en su domicilio tras conseguir que Orange haya admitido finalmente su error al haber intentado cobrarle servicios que nunca fueron explícitamente contrata