Nuestras accionesLa operadora también le ha anulado una deuda de 65 euros cobrados de más en una 'Tarifa Canguro 45'

Una socia de FACUA recupera su conexión ADSL+Fijo tras negarse a pagar servicios no contratados con Orange

Después de tres meses sin internet ni teléfono, Cristina Morilla finalmente ha logrado que le devuelvan la línea sin por ello haber tenido que reembolsar el importe de unos bonos que nunca solicitó que le activaran.

FACUA.org
España-24/09/2014
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Cristina Morilla Iglesias, socia de FACUA Sevilla, ha podido recuperar la línea ADSL y de telefonía fija en su domicilio tras conseguir que Orange haya admitido finalmente su error al haber intentado cobrarle servicios que nunca fueron explícitamente contrata

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