Nuestras accionesTapicería con grietas, pieles cuarteadas o patas mal colocadas, entre otras anomalías

FACUA alerta de una avalancha de reclamaciones contra Divatto por el deterioro de sus sofás

La cadena se desentiende de las quejas. Multitud de usuarios denuncian en distintos foros de internet y en las redes sociales la negativa a reparar o sustituir los sofás por parte de Divatto y de la empresa Stop Manchas, a través de la que comercializa una garantía comercial de cinco años.

FACUA.org
España-23/09/2014
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de una avalancha de quejas contra la cadena Divatto por el deterioro de sus sofás.

La asociación advierte de que Divatto no atiende adecuadamente las reclamaciones de numerosos usuarios que se quejan de incumplimiento de garant&iacut

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