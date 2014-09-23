FACUA alerta de una avalancha de reclamaciones contra Divatto por el deterioro de sus sofás
La cadena se desentiende de las quejas. Multitud de usuarios denuncian en distintos foros de internet y en las redes sociales la negativa a reparar o sustituir los sofás por parte de Divatto y de la empresa Stop Manchas, a través de la que comercializa una garantía comercial de cinco años.
FACUA.org
España-23/09/2014
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de una avalancha de quejas contra la cadena Divatto por el deterioro de sus sofás.
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