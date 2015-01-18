FACUA informa
Boletín semanal número 325
18/01/2015
Suspenden una fiesta para menores en la discoteca Simbala tras la alerta de FACUA Córdoba
El Gobierno estudia imponer multas administrativas por insultar y amenazar en las redes sociales
Telecomunicaciones, banca y energía son un año más los reyes del fraude en el 'ranking' de FACUA de 2014
Twitter suspende a @Barbijaputa por criticar a un usuario que culpabilizó a los enfermos de hepatitis C
FACUA Andalucía renueva su convenio de colaboración con la asociación de academias de idiomas Aceia
FACUA Granada critica la falta de información actualizada sobre la red de transporte urbano
FACUA pide medidas a Industria contra la proliferación de gasolineras desatendidas
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