FACUA informa

Boletín semanal número 325
18/01/2015

Suspenden una fiesta para menores en la discoteca Simbala tras la alerta de FACUA Córdoba

El Gobierno estudia imponer multas administrativas por insultar y amenazar en las redes sociales

Telecomunicaciones, banca y energía son un año más los reyes del fraude en el 'ranking' de FACUA de 2014

Twitter suspende a @Barbijaputa por criticar a un usuario que culpabilizó a los enfermos de hepatitis C

FACUA Andalucía renueva su convenio de colaboración con la asociación de academias de idiomas Aceia

FACUA Granada critica la falta de información actualizada sobre la red de transporte urbano

FACUA pide medidas a Industria contra la proliferación de gasolineras desatendidas

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