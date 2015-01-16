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El Gobierno estudia imponer multas administrativas por insultar y amenazar en las redes sociales

FACUA se opone a la medida y advierte de que si la justicia es lenta, hay que agilizarla, pero no puentearla con medidas que pueden provocar la censura.

FACUA.org
España-16/01/2015
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El Grupo Popular estudia promover en el Congreso de los Diputados nuevas medidas imponer multas administrativas ante los insultos y amenazas que sean vertidos en las redes sociales, informa

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