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FACUA Andalucía renueva su convenio de colaboración con la asociación de academias de idiomas Aceia

El nuevo acuerdo, que tendrá una validez de tres años prorrogable, mantiene una cooperación de 20 años entre ambas entidades.

FACUA.org
Andalucía-13/01/2015
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FACUA Andalucía y la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (Aceia) han renovado este martes el convenio de colaboración que ambas organizaciones mantienen desde 2008, con el o

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